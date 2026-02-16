Марочко: наемники ВСУ при попытке атаки у Гуляйполя потеряли 2 тыс. солдат

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что командование ВСУ перебросило на запорожское направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков.
«На прошлой неделе противник предпринял ряд контратак. Действительно, применял так называемые элитные подразделения: это были БТГры (батальонно-тактическая группа), сборная солянка, как я их называю, туда было впихнуто очень много военнослужащих, в том числе из числа иностранных граждан, из числа бывших заключенных лиц для штурмов. Это все в основном происходило в районе Терноватого — на северо-западе от Гуляйполя. Но противник не имел успеха, замысел он не смог реализовать», — сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.
Военный эксперт отметил, что, купировав все угрозы противника, российские бойцы создали для них огневые карманы на этом участке фронта, уничтожив большую группировку ВСУ. «На этом участке порядка 2 тыс. человек потеряли боевики — это санитарные, безвозвратные потери. Это серьезная цифра. Ну и плюс еще там были уничтожены и западные образцы бронированной техники, в том числе танки Leopard», — сообщил Марочко.
Марочко подчеркнул, что контратаки противника у Гуляйполя «не повлияли на оперативно-тактическую ситуацию для наших войск».
13 февраля Марочко сообщал ТАСС, что Киев усилил группировку ВСУ у Терноватого Запорожской области солдатами из числа бывших заключенных и использует их для «мясных штурмов».