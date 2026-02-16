Марочко: наемники ВСУ при попытке атаки у Гуляйполя потеряли 2 тыс. солдат

«На прошлой неделе противник предпринял ряд контратак. Действительно, применял так называемые элитные подразделения: это были БТГры (батальонно-тактическая группа), сборная солянка, как я их называю, туда было впихнуто очень много военнослужащих, в том числе из числа иностранных граждан, из числа бывших заключенных лиц для штурмов. Это все в основном происходило в районе Терноватого — на северо-западе от Гуляйполя. Но противник не имел успеха, замысел он не смог реализовать», — сказал он в эфире телеканала ОТР, запись которого разместил в своем Telegram-канале.