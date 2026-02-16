В Славянском районе Кубани включили сирены на фоне угрозы атаки БПЛА

На территории Славянского района Краснодарского края звучат сирены. В регионе объявлена угроза атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб.
«В Славянском районе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Сирены на фоне угрозы атаки БПЛА также сработали на территории двух южных городов: Геленджика и Новороссийска.
Днем ранее украинские дроны нанесли удар по объектам в Краснодарском крае. Тогда в поселке Волна обломки одного из дронов повредили емкость с нефтепродуктами, что привело к ее возгоранию. По предварительной информации, пострадавших нет.
По состоянию на 15 февраля над российскими регионами за три часа были сбиты 49 украинских беспилотников. ПВО РФ перехватили и уничтожили беспилотники над Брянской, Калужской, Тульской и другими регионами.