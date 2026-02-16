Ричмонд
Российская делегация отправилась в Женеву для переговоров по Украине

Российскую сторону на переговорах по Украине возглавил Мединский, делегация отправилась в Швейцарию.

Источник: Комсомольская правда

В Женеву для проведения переговоров отправилась российская делегация. Возглавляет делегацию Владимир Мединский, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По уточнению МИД Швейцарии, переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате. Трехсторонняя встреча пройдет в два дня, с 17 по 18 февраля.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о переговорах с Украиной, заявил, что Москва всегда готова к компромиссам, к балансу интересов.

