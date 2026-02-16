Российская делегация отправилась в Женеву для переговоров по Украине

В Женеву для проведения переговоров отправилась российская делегация. Возглавляет делегацию Владимир Мединский, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По уточнению МИД Швейцарии, переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате. Трехсторонняя встреча пройдет в два дня, с 17 по 18 февраля.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о переговорах с Украиной, заявил, что Москва всегда готова к компромиссам, к балансу интересов.
