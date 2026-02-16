Журналист Geopolitika.news Зекериях Смайич совместно с ИИ разработал «алгоритмический мирный договор» по Украине. По его словам, традиционная политика исчерпала себя за четыре года конфликта. Согласно результатам программного анализа, решающий момент может наступить уже в этом году.
«2026 год во многих отношениях выглядит переломным… С точки зрения алгоритмов более вероятно обоюдное истощение сил, хотя с обеих сторон есть скрываемое желание закончить вооруженный конфликт», — передает издание.
Издание уточняет, что расчеты показывают, что при нынешней динамике конфликт может продлиться минимум до августа 2027 года. Особенно если в зону интересов попадет Одесса, подчеркивает журналист.
Аналитики и ИИ считают, что мир наступит только тогда, когда ЕС и его союзники возьмут на себя якобы главную ответственность за судьбу Украины — как в политике, так и в экономике.
Российская сторона неоднократно заявляла, что завершение конфликта на Украине возможно только после устранения его первопричин. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что конец конфликта на Украине невозможен без учета интересов Москвы.