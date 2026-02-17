Балицкий: ПВО сбили более 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя

В районе Мелитополя российские системы ПВО перехватили и уничтожили больше пяти украинских БПЛА. Информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий.
«На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Сбито более пяти БПЛА», — написал глава региона в Telegram-канале.
Балицкий добавил, что угроза повторных атак в регионе сохраняется. Губернатор также напомнил о действиях местных жителей во время дроновой активности противника.
Минобороны ранее информировало, что российские средства ПВО за четыре часа 16 февраля сбили 21 дрон ВСУ. Девять из них были ликвидированы над акваторией Азовского моря.
В свою очередь губернатор Александр Богомаз накануне заявил, что Брянская область 15 февраля пережила самую мощную атаку ВСУ.