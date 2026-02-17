Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий: ПВО сбили более 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя

Губернатор Балицкий сообщил об отражении атаки БПЛА ВСУ в районе Мелитополя.

Источник: Комсомольская правда

В районе Мелитополя российские системы ПВО перехватили и уничтожили больше пяти украинских БПЛА. Информацию подтвердил губернатор Евгений Балицкий.

«На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Сбито более пяти БПЛА», — написал глава региона в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что угроза повторных атак в регионе сохраняется. Губернатор также напомнил о действиях местных жителей во время дроновой активности противника.

Минобороны ранее информировало, что российские средства ПВО за четыре часа 16 февраля сбили 21 дрон ВСУ. Девять из них были ликвидированы над акваторией Азовского моря.

В свою очередь губернатор Александр Богомаз накануне заявил, что Брянская область 15 февраля пережила самую мощную атаку ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше