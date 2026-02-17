Развожаев: над Севастополем отражают атаку БПЛА

В понедельник вечером Развожаев сообщал о том, что над Севастополем были сбиты пять воздушных целей.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей над морской акваторией», — написал Развожаев.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены.
