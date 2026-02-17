Ричмонд
Развожаев: над Севастополем отражают атаку БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины над Севастополем, сбито еще пять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник вечером Развожаев сообщал о том, что над Севастополем были сбиты пять воздушных целей.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей над морской акваторией», — написал Развожаев.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не повреждены.

