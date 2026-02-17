Силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских БПЛА

«Шестнадцатого февраля с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
