Силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских БПЛА

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России во вторник.

Источник: © РИА Новости

«Шестнадцатого февраля с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

