Минобороны: силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ за четыре часа

Российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов противника. Как уточнили в Минобороны РФ, это произошло в четырехчасовой период.
В этот же день российские средства ПВО за четыре часа сбили 21 дрон ВСУ. Наибольшее число БПЛА тогда было уничтожено над акваторией Азовского моря.
Кроме этого, губернатор Евгений Балицкий сообщил, что ПВО сбили более 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя.
При этом за 15 февраля было перехвачено около 200 дронов ВСУ, причем 49 дронов сбиты за последние три часа. В этот же день за пятичасовой период российские силы ПВО отразили атаку, сбив 123 украинских дрона над территорией РФ. Дроны были ликвидированы в небе над Брянской, Курской, Орловской и другими регионами РФ.