Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ за четыре часа

ПВО РФ уничтожили 76 беспилотников ВСУ за четыре часа.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов противника. Как уточнили в Минобороны РФ, это произошло в четырехчасовой период.

В этот же день российские средства ПВО за четыре часа сбили 21 дрон ВСУ. Наибольшее число БПЛА тогда было уничтожено над акваторией Азовского моря.

Кроме этого, губернатор Евгений Балицкий сообщил, что ПВО сбили более 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя.

При этом за 15 февраля было перехвачено около 200 дронов ВСУ, причем 49 дронов сбиты за последние три часа. В этот же день за пятичасовой период российские силы ПВО отразили атаку, сбив 123 украинских дрона над территорией РФ. Дроны были ликвидированы в небе над Брянской, Курской, Орловской и другими регионами РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше