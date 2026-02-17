Прибывшие в отель InterContinental делегации США и Киева сняли на видео

В преддверии встречи с Россией в отеле InterContinental в центре Женевы разместились, как предполагается, американская и украинская делегации. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Раптли. На видео заметно, как несколько черных внедорожников подъезжают к отелю InterContinental.