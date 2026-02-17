Ричмонд
Прибывшие в отель InterContinental делегации США и Киева сняли на видео

В отель InterContinental, предположительно, прибыли делегации США и Киева.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии встречи с Россией в отеле InterContinental в центре Женевы разместились, как предполагается, американская и украинская делегации. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Раптли. На видео заметно, как несколько черных внедорожников подъезжают к отелю InterContinental.

Трехсторонняя встреча пройдет в два дня, с 17 по 18 февраля в Женеве.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах.

Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате, передавал ранее МИД Швейцарии.

Немногим ранее российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась в Женеву для переговоров по Украине.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская делегация по переговорам в Женеве находится в постоянном контакте с президентом Владимиром Путиным.

