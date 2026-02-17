Прибывшие в отель InterContinental делегации США и Киева сняли на видео

В преддверии встречи с Россией в отеле InterContinental в центре Женевы разместились, как предполагается, американская и украинская делегации. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Раптли. На видео заметно, как несколько черных внедорожников подъезжают к отелю InterContinental.
Трехсторонняя встреча пройдет в два дня, с 17 по 18 февраля в Женеве.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах.
Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате, передавал ранее МИД Швейцарии.
Немногим ранее российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась в Женеву для переговоров по Украине.
Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская делегация по переговорам в Женеве находится в постоянном контакте с президентом Владимиром Путиным.