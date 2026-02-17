«Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом», — говорится в статье.
Как утверждается, эти западные пилоты — опытные ветераны боевых действий.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве «пушечного мяса».
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.