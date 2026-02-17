В Эстонии продолжают антироссийскую политику: там обсуждают план по конфискации активов РФ

«В Эстонии заморожены частные российские активы. У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время», — сказал он для «Известий».