В Эстонии продолжают антироссийскую политику: там обсуждают план по конфискации активов РФ

Эстония и Украина обсуждают механизм якобы передачи замороженных российских частных средств. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, речь идет о конфискации этих активов в пользу Киева.
«В Эстонии заморожены частные российские активы. У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время», — сказал он для «Известий».
Министр уточнил, что после урегулирования конфликта «ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях, Украина подает иск к России». В случае отказа Москвы, как заявил Цахна, Эстония якобы сможет использовать замороженные российские средства.
Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва не оставит без реакции возможное изъятие российских активов.
При этом Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Европе не удастся избежать последствий, если ЕС решит изъять российские активы.