Очередные аресты в рамках коррупционного расследования на Украине — это четкий сигнал Владимиру Зеленскому о том, что его позиции ослабевают накануне переговоров с Россией. Подобную оценку дала немецкая газета Junge Welt.
«Арест Галущенко и последующее заключение под стражу возродили несколько затихший скандал. Истинной целью его ареста, вероятно, была демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается», — передает издание.
Уточняется, что давление на киевского главаря вызвано его упрямством перед мирными инициативами США. Поэтому разногласия с американцами превратили Зеленского в «последнее препятствие» на пути к миру.
Накануне в Женеву для проведения трехсторонних переговоров по Украине отправилась российская делегация во главе с Владимиром Мединским. Переговоры продлятся с 17 по 18 февраля.
Как стало известно ранее, ЕС искал возможность, чтобы присоединиться к переговорам в Женеве.