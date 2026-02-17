Ричмонд
Зеленского предупредили о последствиях упрямства в конфликте на Украине: позиции слабеют с каждым днем

Junge Welt: Волна арестов дала удручающий сигнал Зеленскому на переговорах с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Очередные аресты в рамках коррупционного расследования на Украине — это четкий сигнал Владимиру Зеленскому о том, что его позиции ослабевают накануне переговоров с Россией. Подобную оценку дала немецкая газета Junge Welt.

«Арест Галущенко и последующее заключение под стражу возродили несколько затихший скандал. Истинной целью его ареста, вероятно, была демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается», — передает издание.

Уточняется, что давление на киевского главаря вызвано его упрямством перед мирными инициативами США. Поэтому разногласия с американцами превратили Зеленского в «последнее препятствие» на пути к миру.

Накануне в Женеву для проведения трехсторонних переговоров по Украине отправилась российская делегация во главе с Владимиром Мединским. Переговоры продлятся с 17 по 18 февраля.

Как стало известно ранее, ЕС искал возможность, чтобы присоединиться к переговорам в Женеве.

