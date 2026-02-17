Cпецпосланник США Стивен Уиткофф вылетел в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по украинскому конфликту с участием России и Украины. Об этом сообщил источник ТАСС в местном аэропорту.
«Самолет спецпредставителя американского президента вылетел к нам», — передает агентство.
Как ранее уточнил госсекретарь Марко Рубио, в состав американской делегации на встрече в Женеве войдут спецпосланник Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Накануне в Женеву для проведения трехсторонних переговоров по Украине отправилась российская делегация во главе с Владимиром Мединским.
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше