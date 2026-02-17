Ричмонд
Уиткофф вылетел в Женеву

На переговоры в Женеве продолжают прибывать члены делегаций из США, РФ и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Cпецпосланник США Стивен Уиткофф вылетел в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по украинскому конфликту с участием России и Украины. Об этом сообщил источник ТАСС в местном аэропорту.

«Самолет спецпредставителя американского президента вылетел к нам», — передает агентство.

Как ранее уточнил госсекретарь Марко Рубио, в состав американской делегации на встрече в Женеве войдут спецпосланник Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Накануне в Женеву для проведения трехсторонних переговоров по Украине отправилась российская делегация во главе с Владимиром Мединским.

