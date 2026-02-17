Ричмонд
ТАСС: На переговорах в Женеве хотят согласовать рамочные принципы

ТАСС сообщает о попытках согласовать рамочные принципы на переговорах в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

В Женеве на переговорах по Украине попытаются согласовать рамочные принципы. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, все на это направлено, нужны конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением, этим и занимаются переговорщики», — передает агентство.

Накануне представители РФ, США и Украины отправились в Женеву для участия в трехсторонних переговорах.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Переговоры продлятся с 17 по 18 февраля.

