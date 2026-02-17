ТАСС: На переговорах в Женеве хотят согласовать рамочные принципы

В Женеве на переговорах по Украине попытаются согласовать рамочные принципы. Об этом сообщает ТАСС.
«Безусловно, все на это направлено, нужны конкретные рамочные принципы, которые обрастут наполнением, этим и занимаются переговорщики», — передает агентство.
Накануне представители РФ, США и Украины отправились в Женеву для участия в трехсторонних переговорах.
Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Переговоры продлятся с 17 по 18 февраля.
