Операторы дронов ВС РФ пресекли атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили гексакоптеры ВСУ, лишив их возможности провести массированную атаку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчеты разведывательных БПЛА “Орлан-10” группировки войск “Восток” выявили места запусков тяжелых гексакоптеров ВСУ во время взлетов. Противник с их помощью собирался нанести массированный удар по передовым позициям штурмовых подразделений в Запорожской области. Координаты запуска и маршрут полета дронов ВСУ были переданы операторам ударных БПЛА дальневосточников для перехвата целей», — говорится в сообщении.
Как проинформировали в военном ведомстве, расчеты ударных беспилотников осуществили перехват воздушных целей противника. Там отметили, что в результате были сорваны планы командования ВСУ по нанесению ударов по российским войскам на запорожском направлении.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в Запорожской области специалисты службы горючего группировки войск «Восток» обеспечили работу расчетов «Мста-С» на переднем крае. «Благодаря умелым и слаженным действиям специалистов службы горючего расчеты артиллерийских орудий успешно нанесли огневое поражение по заданным координатам. В результате точных ударов были уничтожены укрепленные опорные пункты, блиндажи и живая сила ВСУ», — пояснили там.
В министерстве подчеркнули, что 17 февраля большинство специалистов службы горючего группировки войск «Восток» встречает профессиональный праздник на передовой, действуя в интересах боевых подразделений.