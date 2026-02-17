Подразделения группировки «Юг» уничтожили за сутки 22 укрытия ВСУ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Южная» уничтожили за минувшие сутки 22 блиндажа и укрытия с живой силой, поразили восемь антенн связи и терминал Starlink ВСУ на трех направлениях СВО. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«На краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено восемь антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, поражено три пункта управления БПЛА, а также 22 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито четыре беспилотника противника», — сказал Астафьев.
