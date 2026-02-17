Бойцы группировки войск «Запад» сбили за сутки 60 БПЛА противника

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 50 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.
