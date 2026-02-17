Ричмонд
Бойцы группировки войск «Запад» сбили за сутки 60 БПЛА противника

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки сбили 60 беспилотников ВСУ различного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 50 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.

