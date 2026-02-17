САУ «Малка» уничтожила район обороны ВСУ на красноармейском направлении

«Артиллерийские расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок “Малка” 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанесли удар по оборонительному укрепленному району украинских формирований на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ оборудовали на этом участке пункт управления беспилотными летательными аппаратами, огневые позиции, а также места размещения личного состава. В результате оборонительный район был полностью уничтожен.
Кроме того, расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем отдельного мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожили боевую машину пехоты, а также сопровождавшие технику разведывательные БПЛА ВСУ на красноармейском направлении.