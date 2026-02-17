Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

САУ «Малка» уничтожила район обороны ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный район обороны ВСУ на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Артиллерийские расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок “Малка” 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанесли удар по оборонительному укрепленному району украинских формирований на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ оборудовали на этом участке пункт управления беспилотными летательными аппаратами, огневые позиции, а также места размещения личного состава. В результате оборонительный район был полностью уничтожен.

Кроме того, расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем отдельного мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожили боевую машину пехоты, а также сопровождавшие технику разведывательные БПЛА ВСУ на красноармейском направлении.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше