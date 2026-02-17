Ричмонд
11 добровольцев проводили в зону СВО

Братчан провожали родные, друзья, коллеги по работе.

Источник: KrasnodarMedia.su

IrkutskMedia, 17 февраля. Сегодня утром на областной сборный пункт проводили одиннадцать добровольцев, отважившихся встать на защиту Родины. Братчан провожали родные, друзья, коллеги по работе и сотрудники администрации.

Как сообщается в тг-канале (18+) мэра города Александра Дубровина, по традиции каждому вручили с собой вещмешки, теплые спальники, флаги города и шевроны с изображением герба.

Напомним, пятеро жителей Братска приняли решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Утром 26 января мужчин провожали от здания администрации.