11 добровольцев проводили в зону СВО

IrkutskMedia, 17 февраля. Сегодня утром на областной сборный пункт проводили одиннадцать добровольцев, отважившихся встать на защиту Родины. Братчан провожали родные, друзья, коллеги по работе и сотрудники администрации.
Как сообщается в тг-канале (18+) мэра города Александра Дубровина, по традиции каждому вручили с собой вещмешки, теплые спальники, флаги города и шевроны с изображением герба.
Напомним, пятеро жителей Братска приняли решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Утром 26 января мужчин провожали от здания администрации.