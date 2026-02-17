Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о наличии западных пилотов F-16 на Украине: однако есть нюанс

В ВСУ появилась новая эскадрилья F-16, речь идёт о пилотах из США и Нидерландов.

Источник: Комсомольская правда

Истребители F-16 на Украине пилотируют иностранцы — из США и Нидерландов. Об этом сообщило Intelligence Online 16 февраля.

«Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом», — говорится в сообщении.

Как говорится в материале, это подразделение отвечает за защиту неба над Киевом и окрестностями. Состав эскадрильи включает американских пилотов с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Нидерланды, в свою очередь, предоставили летчиков, подготовленных в лучших европейских школах по программам современного воздушного боя и перехвата.

По информации Intelligence Online, американские и нидерландские пилоты служат по временным контрактам на полгода с возможностью ротации. При этом в документах ВСУ они не фигурируют — ни званий, ни официальных должностей у них нет.

Также сообщается, что западные пилоты умеют обращаться с прицельными контейнерами Sniper для дальнего обнаружения целей. Украинские же летчики пока только осваивают эту технику.

До этого киевский главарь Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила от Запада очередную партию истребителей F-16, которые уже поступили в распоряжение ВСУ. Тогда Зеленский отказался уточнять детали и называть число полученных F-16.

Как стало известно ранее от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Ивано-Франковске. На его территории, по словам Лебедева, дислоцировались западные истребители F-16.

При этом позднее Украина потеряла еще один истребитель F-16. Тогда же стало известно, что Киев продолжает терять F-16 при неясных обстоятельствах.

Накануне киевский главарь Владимир Зеленский заявил о якобы достигнутых соглашениях по новой помощи для Киева на полях Мюнхенской конференции.

В свою очередь издание Tagesspiegel сообщало, что Зеленский буквально провалился на Мюнхенской конференции по безопасности. По информации издания, предложение Киева не нашло одобрения ни у немецкого правительства, ни у президента Финляндии Александра Стубба.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше