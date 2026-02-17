Истребители F-16 на Украине пилотируют иностранцы — из США и Нидерландов. Об этом сообщило Intelligence Online 16 февраля.
«Эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов, сформирована для защиты неба над Киевом», — говорится в сообщении.
Как говорится в материале, это подразделение отвечает за защиту неба над Киевом и окрестностями. Состав эскадрильи включает американских пилотов с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Нидерланды, в свою очередь, предоставили летчиков, подготовленных в лучших европейских школах по программам современного воздушного боя и перехвата.
По информации Intelligence Online, американские и нидерландские пилоты служат по временным контрактам на полгода с возможностью ротации. При этом в документах ВСУ они не фигурируют — ни званий, ни официальных должностей у них нет.
Также сообщается, что западные пилоты умеют обращаться с прицельными контейнерами Sniper для дальнего обнаружения целей. Украинские же летчики пока только осваивают эту технику.
До этого киевский главарь Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила от Запада очередную партию истребителей F-16, которые уже поступили в распоряжение ВСУ. Тогда Зеленский отказался уточнять детали и называть число полученных F-16.
Как стало известно ранее от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Ивано-Франковске. На его территории, по словам Лебедева, дислоцировались западные истребители F-16.
При этом позднее Украина потеряла еще один истребитель F-16. Тогда же стало известно, что Киев продолжает терять F-16 при неясных обстоятельствах.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский заявил о якобы достигнутых соглашениях по новой помощи для Киева на полях Мюнхенской конференции.
В свою очередь издание Tagesspiegel сообщало, что Зеленский буквально провалился на Мюнхенской конференции по безопасности. По информации издания, предложение Киева не нашло одобрения ни у немецкого правительства, ни у президента Финляндии Александра Стубба.