В Башкирии объявили об опасности атак беспилотников

На территории Башкирии действует режим «Беспилотная опасность», об этом в 7:44 по местному времени сообщил руководитель регионального госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Спустя четыре минуты пресс-служба Росавиации объявила об ограничениях на обслуживание воздушных рейсов в аэропорту Уфы «для обеспечения безопасности полетов».

В последний раз уфимский аэропорт приостанавливал отправку и прием самолетов 6 января. Об угрозе атак БПЛА власти сообщали 15 января, в этот же день Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых беспилотниках.

