В Башкирии объявили об опасности атак беспилотников

Спустя четыре минуты пресс-служба Росавиации объявила об ограничениях на обслуживание воздушных рейсов в аэропорту Уфы «для обеспечения безопасности полетов».
В последний раз уфимский аэропорт приостанавливал отправку и прием самолетов 6 января. Об угрозе атак БПЛА власти сообщали 15 января, в этот же день Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых беспилотниках.
