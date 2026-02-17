Участвуя в материально-техническом обеспечении Украины, Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в королевстве Владимир Тарабрин.
Российский дипломат отметил, что в прошлом году финансирование Нидерландами Незалежной несколько снизилось.
«Однако Королевство все глубже вовлекается в конфликт, переходя к прямому участию в материально-техническом обеспечении Украины и ее военных преступлений», — отметил Тарабрин.
По его словам, в последние четыре года Нидерланды стали одними из самых активных и последовательных спонсоров киевского режима. С 2022 года Гаага передала Киеву военной техники и средств на 13,6 миллиарда евро.
Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина получила около 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов в рамках инициативы, запущенной Прагой. При этом в 2024 году Киеву было передано около 1,5 миллиона единиц боеприпасов, а в 2025 году — еще примерно 1,8 миллиона.
При этом недавно на Мюнхенской конференции по безопасности главарь киевского режима Владимир Зеленский похвастался, что открыл сборку украинских ударных дронов в Германии возле Мюнхена.