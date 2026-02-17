В МИД России рассказали о втягивании Нидерландов в украинский конфликт: как это происходит

Узнать больше по теме

Гаага: город власти, права и международных решений

Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.