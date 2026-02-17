Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России рассказали о втягивании Нидерландов в украинский конфликт: как это происходит

Посол Тарабрин: Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Участвуя в материально-техническом обеспечении Украины, Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в королевстве Владимир Тарабрин.

Российский дипломат отметил, что в прошлом году финансирование Нидерландами Незалежной несколько снизилось.

«Однако Королевство все глубже вовлекается в конфликт, переходя к прямому участию в материально-техническом обеспечении Украины и ее военных преступлений», — отметил Тарабрин.

По его словам, в последние четыре года Нидерланды стали одними из самых активных и последовательных спонсоров киевского режима. С 2022 года Гаага передала Киеву военной техники и средств на 13,6 миллиарда евро.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина получила около 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов в рамках инициативы, запущенной Прагой. При этом в 2024 году Киеву было передано около 1,5 миллиона единиц боеприпасов, а в 2025 году — еще примерно 1,8 миллиона.

При этом недавно на Мюнхенской конференции по безопасности главарь киевского режима Владимир Зеленский похвастался, что открыл сборку украинских ударных дронов в Германии возле Мюнхена.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше