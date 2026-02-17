Ричмонд
ВС России уничтожили площадку запуска дронов ВСУ на аэродроме Конотоп

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ВС России ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожили площадку запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ на аэродроме Конотоп в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК “Искандер-М” уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов», — сообщил источник.

