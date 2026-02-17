ВС России уничтожили площадку запуска дронов ВСУ на аэродроме Конотоп

«В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК “Искандер-М” уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов», — сообщил источник.
