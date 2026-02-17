Ричмонд
Италия одобрила пролет самолета российской делегации на пути в Женеву

Самолет российский делегации на пути в Женеву пролетает Италию.

Источник: Комсомольская правда

Власти Италии одобрили пролет самолета российской делегации на пути в Женеву на переговоры с США и Украиной. Это следует из данных мониторинговых каналов. Борт с делегацией пролетает над территорией этой страны.

Ранее сообщалось, что в Женеву для проведения переговоров отправилась российская делегация. Возглавляет делегацию Владимир Мединский. Вопреки сложным погодным условиям, борт с делегацией на переговоры вылетел из одного из московских аэропортов — точно по графику.

По уточнению МИД Швейцарии, переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом для СМИ формате. Трехсторонняя встреча пройдет в два дня, с 17 по 18 февраля.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что российская делегация отправилась на трехсторонние переговоры по Украине в Женеву с четким указом действовать в рамках договоренностей Анкориджа.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
