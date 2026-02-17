Ричмонд
В Севастополе после атаки ВСУ ранен ребенок и есть разрушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. Минувшей ночью подразделения российской ПВО и Черноморский флот отражали массированную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, уничтожены свыше 24 беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РИА "Новости"

Из-за падения обломков ранен ребенок. На Фиолентовском шоссе ударная волна от перехваченного дрона повредила частный дом — выбиты окна. Девятилетний ребенок получил осколочные ранения ног и был госпитализирован в детскую больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Как сообщили спасательные службы, в городе зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры и имущества.

«На улице Гоголя, упавшая боевая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов. В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество автомобилей. В районе 14, 29 и 31 дома упали множественные обломки БПЛА», — проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.

В садовом товариществе «Прогресс» на территории частных домовладений выявлены обломки дронов, также зафиксированы повреждения газовых коммуникаций.

В районе Фиолентовского шоссе еще в двух садовых товариществах найдены части уничтоженных аппаратов, в частных домах выбиты окна.

Губернатор напомнил жителям о необходимости сообщать об опасных находках по номеру 112 и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

В Севастополе в понедельник три раза включали воздушную тревогу: в 17:37, 19:02 и 23:09 — после включения третьего сигнала он звучал всю ночь.

