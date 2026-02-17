Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Азовском районе и Таганроге (акватория Таганрогского залива Азовского моря)», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информации о разрушениях на земле не поступало.
