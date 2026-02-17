Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Беспилотники уничтожены в Азовском районе Ростовской области и Таганроге, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Азовском районе и Таганроге (акватория Таганрогского залива Азовского моря)», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что информации о разрушениях на земле не поступало.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше