Два человека пострадали в поселке Ильском на Кубани из-за обломков дрона

В поселке Ильском Северского района Краснодарского края два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
В результате беспилотной атаки в поселке Ильском обломки упали на жилые дома, в результате чего пострадали двое местных жителей. Пострадавших оперативно госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Всего в зоне падения фрагментов повреждены четыре частных дома. В двух из них возникли пожары, которые сейчас тушат пожарные расчеты.
На месте происшествия работают экстренные оперативные и специальные службы, обеспечивая безопасность и ликвидируя последствия инцидента.
