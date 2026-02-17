Ричмонд
Два человека пострадали в поселке Ильском на Кубани из-за обломков дрона

В Северском районе два человека госпитализированы, повреждены четыре дома.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Ильском Северского района Краснодарского края два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

В результате беспилотной атаки в поселке Ильском обломки упали на жилые дома, в результате чего пострадали двое местных жителей. Пострадавших оперативно госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего в зоне падения фрагментов повреждены четыре частных дома. В двух из них возникли пожары, которые сейчас тушат пожарные расчеты.

На месте происшествия работают экстренные оперативные и специальные службы, обеспечивая безопасность и ликвидируя последствия инцидента.

