Глава Сочи призвал оставить детей дома во время беспилотной опасности

На курорте третий раз за сутки звучат сирены.

Источник: Югополис

Утром 17 февраля в Сочи третий раз за сутки включили сирены из-за беспилотной опасности. Мэр курорта Андрей Прошунин рекомендовал родителям оставить детей дома и не отправлять их на занятия. Это же касается и студентов.

Вместе с тем он напомнил, что во всех школах и детсадах есть безопасные места. «Руководители, сотрудники и охрана знают, как действовать на случай атаки», — сказал он.

Угрозу беспилотной опасности объявили и в Туапсинском округе.

Воздушная атака на Сочи и другие города Краснодарского края началась вечером 16 февраля и продолжалась в течение ночи. Только с 20:00 и до полуночи на Черным и Азовским морями, над Кубанью и другими регионами сбили 76 беспилотников. С вечера не работают аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара.

