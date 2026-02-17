Глава Сочи призвал оставить детей дома во время беспилотной опасности

Воздушная атака на Сочи и другие города Краснодарского края началась вечером 16 февраля и продолжалась в течение ночи. Только с 20:00 и до полуночи на Черным и Азовским морями, над Кубанью и другими регионами сбили 76 беспилотников. С вечера не работают аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара.