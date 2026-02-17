Ричмонд
Аэропорт Екатеринбурга впервые закрыли для обеспечения безопасности

В Екатеринбурге временно закрывали аэропорт Кольцово. Информация появилась в Tg-канале «Росавиации».

Источник: ЕАН

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорилось в сообщении. Спустя две минуты ограничения были сняты.

Отметим, в Екатеринбурге перестал работать мобильный интернет. Доступ ограничен в центре, в микрорайонах Пионерский, Компрессорный и Солнечный. Причины отключения интернета неизвестны. В соседнем Пермском крае объявлен режим угрозы БПЛА.

