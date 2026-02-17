Аэропорт Екатеринбурга впервые закрыли для обеспечения безопасности

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорилось в сообщении. Спустя две минуты ограничения были сняты.
Отметим, в Екатеринбурге перестал работать мобильный интернет. Доступ ограничен в центре, в микрорайонах Пионерский, Компрессорный и Солнечный. Причины отключения интернета неизвестны. В соседнем Пермском крае объявлен режим угрозы БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше