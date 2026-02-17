Ричмонд
Над Россией сбили 151 украинский беспилотник

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили 151 украинский беспилотник над регионами России, а также над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи 17 февраля дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 38 — над территорией Республики Крым, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над территорией Калужской области, 4 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 — над территорией Курской области, 50 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.

