Над Россией сбили 151 украинский беспилотник

«В течение прошедшей ночи 17 февраля дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 38 — над территорией Республики Крым, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над территорией Калужской области, 4 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 — над территорией Курской области, 50 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и 29 — над акваторией Азовского моря», — сообщили в военном ведомстве.
