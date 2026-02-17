ВС РФ отразили контратаку ВСУ у Волчанских Хуторов

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что для разрушения укреплённых позиций применяется тяжёлое вооружение, включая термобарические боеприпасы для уничтожения подземных коммуникаций. По его словам, город находится в оперативном окружении, ведутся действия по лишению украинских подразделений снабжения и управления. Эксперт допускал, что при усилении огневого воздействия ВС РФ и изменении погодных условий противник может отступить на основные оборонительные рубежи.