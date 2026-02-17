Российские военные отразили контратаку подразделений ВСУ в районе Волчанских Хуторов Харьковской области.
По информации российских силовых структур, на харьковском направлении в районе Волчанских Хуторов «Северяне» отразили одну контратаку 113-й отдельной бригады теробороны.
Ранее сообщалось, что продолжаются бои за освобождение Константиновки. По оценке военных экспертов, российские подразделения продвигаются вперёд, несмотря на упорное сопротивление противника. Военный блогер Юрий Подоляка отмечал, что на константиновском направлении сохраняется сложная обстановка из-за интеграции промышленной зоны с фортификационными сооружениями ВСУ.
Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что для разрушения укреплённых позиций применяется тяжёлое вооружение, включая термобарические боеприпасы для уничтожения подземных коммуникаций. По его словам, город находится в оперативном окружении, ведутся действия по лишению украинских подразделений снабжения и управления. Эксперт допускал, что при усилении огневого воздействия ВС РФ и изменении погодных условий противник может отступить на основные оборонительные рубежи.