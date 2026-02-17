Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 151 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 151 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, все воздушные цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что 16 февраля с 20:00 до полуночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Больше всего дронов было обезврежено над акваторией Чёрного моря — 26. Над Краснодарским краем сбили 24 беспилотника, над Азовским морем — 15, над Республикой Крым — шесть. Ещё по два дрона нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями, один — над Адыгеей.
До этого сообщалось, что российские военные отразили контратаку подразделений ВСУ в районе Волчанских Хуторов Харьковской области. По информации российских силовых структур, на этом направлении была отражена одна контратака 113-й отдельной бригады территориальной обороны.