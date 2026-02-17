Ричмонд
Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 151 украинский беспилотник

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 151 украинский беспилотник над регионами России.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 151 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все воздушные цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что 16 февраля с 20:00 до полуночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Больше всего дронов было обезврежено над акваторией Чёрного моря — 26. Над Краснодарским краем сбили 24 беспилотника, над Азовским морем — 15, над Республикой Крым — шесть. Ещё по два дрона нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями, один — над Адыгеей.

До этого сообщалось, что российские военные отразили контратаку подразделений ВСУ в районе Волчанских Хуторов Харьковской области. По информации российских силовых структур, на этом направлении была отражена одна контратака 113-й отдельной бригады территориальной обороны.