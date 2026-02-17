Силы ПВО за ночь сбили 151 беспилотник ВСУ над регионами России

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотников над регионами России. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Больше всего беспилотников украинской армии сбито над территорией Республики Крым. Там уничтожили 38 дронов.
Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил об одной из самых продолжительных атак за последнее время. По его словам, в общей сложности ПВО Черноморского флота сбили более 24 беспилотных летательных аппаратов противника.
Напомним, в ночь на вторник, 17 февраля, Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 76 дронов украинской армии за четыре часа.