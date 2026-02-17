Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Подобные сообщения от оперативного командования родов ВС Польши появляются в последнее время регулярно. До этого польская авиация поднималась в небо 1 февраля. В частности, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО были переведены в состояние повышенной готовности.