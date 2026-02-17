Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Дежурные военные самолеты Польши поднялись в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом в соцсети Х сообщило оперативное командование родов ВС страны.
Как отмечается в сообщении, в состоянии готовности находятся наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.
Также утверждается, что предпринимаемые польскими военными меры — превентивные, они направлены на обеспечение безопасности районов Польши, которые граничат с «уязвимыми районами».
Подобные сообщения от оперативного командования родов ВС Польши появляются в последнее время регулярно. До этого польская авиация поднималась в небо 1 февраля. В частности, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО были переведены в состояние повышенной готовности.
В ночь на четверг, 30 января, два истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии подняли в воздух в связи с обнаружением около воздушного пространства страны беспилотников.