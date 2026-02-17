Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фрагменты дрона ВСУ повредили здание локомотивного депо в хуторе на Кубани

В Краснодарском крае украинский БПЛА повредил здание локомотивного депо.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Красном Крымского района Краснодарского края фрагменты украинского беспилотника повредили здание локомотивного депо. Об этом в Telegram-канале сообщает оперштаб региона.

«Также обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях», — говорится в публикации.

Кроме того, обломки беспилотника противника упали во дворе частного дома в станице Варениковской. Повреждений и пострадавших нет.

Ранее мэр Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь. Над городом было сбито более 24 беспилотников противника. Среди пострадавших — девятилетний мальчик.

До этого сообщалось, что два человека пострадали и повреждены четыре дома в Краснодарском крае, где в ночь на 17 февраля силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше