Фрагменты дрона ВСУ повредили здание локомотивного депо в хуторе на Кубани

В хуторе Красном Крымского района Краснодарского края фрагменты украинского беспилотника повредили здание локомотивного депо. Об этом в Telegram-канале сообщает оперштаб региона.
«Также обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях», — говорится в публикации.
Кроме того, обломки беспилотника противника упали во дворе частного дома в станице Варениковской. Повреждений и пострадавших нет.
Ранее мэр Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь. Над городом было сбито более 24 беспилотников противника. Среди пострадавших — девятилетний мальчик.
До этого сообщалось, что два человека пострадали и повреждены четыре дома в Краснодарском крае, где в ночь на 17 февраля силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ.