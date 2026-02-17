Ричмонд
В нескольких районах Сочи нашли обломки беспилотников

Сочи отразил массированную атаку беспилотников, которая продолжалась около десяти часов и проходила в три волны. В некоторых районах обнаружили обломки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать», — написал Андрей Прошунин.

Глава города отметил, что каждое сообщение проверяется и отрабатывается. Мэр поблагодарил военных за профессионализм, а жителей и гостей курорта — за понимание и ответственную позицию.

Этой ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

