На Ильском НПЗ после атаки беспилотников начался крупный пожар

«Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 квадратных метров», — отметили в Оперштабе.
В тушении пожара на одном из самых больших НПЗ в регионе участвуют 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю.
Кроме того, по данным местных властей, на месте ЧП также работает пожарный поезд.
