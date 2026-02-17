Ричмонд
На Ильском НПЗ после атаки беспилотников начался крупный пожар

В результате атаки украинских БПЛА, как сообщает Оперативный штаб Краснодарского края, произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном на территории Абинского района Кубани.

Источник: Российская газета

«Пострадавших нет. Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара — около 700 квадратных метров», — отметили в Оперштабе.

В тушении пожара на одном из самых больших НПЗ в регионе участвуют 72 человека и 21 единица техники, в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю.

Кроме того, по данным местных властей, на месте ЧП также работает пожарный поезд.

