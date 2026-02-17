Беспилотники ВСУ атаковали территорию Пермского края

«Сегодня на территории Пермского края зафиксирован прилет вражеских беспилотников. По оперативной информации, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Безопасности жителей ничего не угрожает», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что все службы оповещены.
Рано утром во вторник в Пермском крае был введён режим беспилотной опасности.
