Пермский край атаковали украинские БПЛА

Он призвал жителей края «доверять только официальным источникам информации» и не публиковать фото и видео БПЛА. Махонин пояснил, что при распространении такой информации в соцсетях «вы помогаете врагу».
По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 151 БПЛА над территорией России. При этом об отражении атаки в Пермском крае ведомство не отчитывалось. Атаку на Севастополь местные власти сочли одной из самых массированных. В аэропорту Екатеринбурга ненадолго вводили ограничения. В Краснодарском крае начался пожар на НПЗ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше