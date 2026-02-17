Ричмонд
Пермский край атаковали украинские БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке БПЛА в регионе. По предварительным данным, пострадавших нет. Безопасности жителей ничего не угрожает, подчеркнул чиновник.

Источник: РИА "Новости"

Он призвал жителей края «доверять только официальным источникам информации» и не публиковать фото и видео БПЛА. Махонин пояснил, что при распространении такой информации в соцсетях «вы помогаете врагу».

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 151 БПЛА над территорией России. При этом об отражении атаки в Пермском крае ведомство не отчитывалось. Атаку на Севастополь местные власти сочли одной из самых массированных. В аэропорту Екатеринбурга ненадолго вводили ограничения. В Краснодарском крае начался пожар на НПЗ.

