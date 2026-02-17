Самолет делегации РФ прибыл в Женеву для переговоров по Украине

Самолет российской делегации во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву для участия в переговорах по ситуации на Украине. Об этом сообщил источник агентства ТАСС.
Напомним, трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве состоятся в закрытом для СМИ формате. Встреча пройдет в два дня, с 17 по 18 февраля. Стороны будут обсуждать многие вопросы, включая энергетическое перемирие и условия мирного урегулирования конфликта.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее отметил, что российская делегация отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву с четким указом действовать в рамках договоренностей Анкориджа.
