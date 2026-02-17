Ричмонд
В Свердловской области сняли ограничения из-за угрозы БПЛА

В Свердловской области сняли ограничения, связанные с упреждающим режимом реагирования на беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«В Свердловской области снят режим угрозы атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее власти предупреждали о возможных ограничениях мобильного интернета из-за особого режима, а также об опасности появления фейковых фото и видео. В департаменте транспорта Екатеринбурга сообщали о сбое навигационного оборудования.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
