Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань

«Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Краснодарского края и города Севастополя. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — рассказали в Информационном центре СК.
В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали два человека. На Ильском нефтеперебатывающем заводе произошел пожар. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.
Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 — над территорией Республики Крым.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.