Следком установит причастных к атакам ВСУ на Крым и Кубань

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали люди и повреждены дома и инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе Информационного центра СК РФ.

Источник: ТГ-канал Сергея Аксенова

«Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Краснодарского края и города Севастополя. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — рассказали в Информационном центре СК.

В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали два человека. На Ильском нефтеперебатывающем заводе произошел пожар. В Крымском районе региона обломки беспилотника обнаружили на железнодорожных путях.

Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 — над территорией Республики Крым.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.

