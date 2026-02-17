Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС рассказали, что нужно делать при атаке БПЛА

В МЧС напомнили татарстанцам, что необходимо делать при беспилотной атаке.

Если вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи или в подвал. При нахождении на улице надо найти ближайшее здание или подземный переход и укрыться в нем. Крайне важно не находиться в прямой видимости беспилотника.

«Если вы находитесь в квартире, перейдите в ту ее часть, где нет окон, расположитесь между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон. Если вы обнаружили обломки БПЛА, их нельзя трогать ни в коем случае», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

Не рекомендуется распространять фото и видео беспилотников в соцсетях — это может помочь противнику повторить атаку. Материалы лучше передать сотрудникам полиции, а о самих беспилотниках сообщать на номер 112.

Не стоит также пользоваться средствами связи, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и к взрыву беспилотника, осколки которого также могут таить в себе опасность.

Сообщения об угрозе атаки БПЛА и других ЧС оперативно выкладывают в приложении «МЧС России».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше