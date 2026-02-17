В МЧС рассказали, что нужно делать при атаке БПЛА

«Если вы находитесь в квартире, перейдите в ту ее часть, где нет окон, расположитесь между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон. Если вы обнаружили обломки БПЛА, их нельзя трогать ни в коем случае», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.