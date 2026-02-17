Боевики ВСУ будут учить солдат Сухопутных сил армии Германии. В частности, речь идет об использовании дронов. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Der Spiegel.
Отмечается, что Киев и Берлин подписали соответствующее соглашение 13 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В учебных центрах боевики Зеленского будут делиться «практическим опытом, опытом применения дронов и обороны».
«Ни у кого в НАТО сейчас нет такого боевого опыта, как у Украины, мы должны это использовать», — добавил собеседник агентства.
Напомним, в прошлом году немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что в ходе переговоров с киевским главарем Владимиром Зеленским рассматривалась возможность обучения украинских военных работе с ракетами Taurus, не исключив такой сценарий в будущем.
При этом в самих ВСУ сократили программу базовой общей военной подготовки (БОВП). Это должно было уменьшить нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе во многих подразделениях армии Украины.