В нескольких районах Сочи обнаружены обломки беспилотников ВСУ

В нескольких районах Сочи обнаружены обломки беспилотников после массированной атаки, которая продолжалась около десяти часов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По словам главы города, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали три волны атаки.
«Сочи подвергся массированной атаке киевского режима: три волны дежурные средства ПВО отражали практически 10 часов. Зафиксированы падения обломков в нескольких районах», — написал он в Telegram-канале.
Как уточнил мэр, в результате происшествия пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать. Все сообщения о возможных находках обломков оперативно проверяются профильными службами.
Прошунин также поблагодарил военнослужащих за профессионализм и подчеркнул, что ситуация находится под контролем, передает «КП-Краснодар».
Напомним, Министерство обороны РФ во вторник, 17 февраля, сообщило, что в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили 151 украинский беспилотников над регионами России. Больше всего дронов было сбито над территорией Республики Крым — 38.
Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил об одной из самых продолжительных атак за последнее время. По его словам, в ночь на вторник, 17 февраля, в общей сложности ПВО Черноморского флота сбили более 24 беспилотных летательных аппаратов противника.