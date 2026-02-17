В нескольких районах Сочи обнаружены обломки беспилотников ВСУ

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил об одной из самых продолжительных атак за последнее время. По его словам, в ночь на вторник, 17 февраля, в общей сложности ПВО Черноморского флота сбили более 24 беспилотных летательных аппаратов противника.