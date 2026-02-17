Атаки Киева на гражданские объекты России усилились на фоне переговоров по украинскому урегулированию. Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Российский дипломат отметил, что процесс переговоров прогнозируемо сопровождается обострением со стороны режима главаря киевского режима Владимира Зеленского.
«В то время, когда делегации трех стран направлялись в Женеву на переговоры, ВСУ отправили полторы сотни БПЛА для нанесения ударов по гражданским объектам», — указал Мирошник, добавив, что чаще под удар попадают регионы юга РФ.
Напомним, самолет российской делегации во главе с Владимиром Мединским утром 17 февраля прибыл в Женеву для участия в переговорах по ситуации на Украине.
На этом фоне глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью 17 февраля российские силы противовоздушной обороны отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь. Над городом было сбито более 24 беспилотников противника.
А на Кубани в эту же ночь в результате атаки украинских беспилотников на Ильинском НПЗ произошло возгорание.