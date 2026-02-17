Ричмонд
В Екатеринбурге боец СВО лишь с третьего раза добился выплаты за ранение

В Екатеринбурге прокуратура помогла бойцу СВО получить выплату за ранение после двух отказов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге участник СВО через прокуратуру добился получения выплаты за ранение. Инцидент произошел в январе 2023 года. Мужчина получил ранение в ходе выполнения боевых задач, после чего долгое время находился на лечении.

Когда боец обратился в Военный комиссариат Свердловской области с заявлением на получение федеральной выплаты за ранение, ему отказали. Причиной назвали отсутствие у мужчины необходимых медицинских документов и выписки из приказа командира его войсковой части, которые могли бы подтвердить факт огнестрельного ранения и последующего лечения.

— Прокуратура встала на защиту прав участника специальной военной операции. В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований. Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении искового заявления, — рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Однако прокуратура на этом не сдалась и подала апелляцию. Свердловский областной суд пересмотрел дело и признал решение военкомата незаконным, обязав его перечислить раненому бойцу выплату.