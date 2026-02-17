В Екатеринбурге боец СВО лишь с третьего раза добился выплаты за ранение

Когда боец обратился в Военный комиссариат Свердловской области с заявлением на получение федеральной выплаты за ранение, ему отказали. Причиной назвали отсутствие у мужчины необходимых медицинских документов и выписки из приказа командира его войсковой части, которые могли бы подтвердить факт огнестрельного ранения и последующего лечения.