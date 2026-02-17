«Полк смерти» — подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В начале 2026 года стало известно, что бойцы подразделения похищают военнослужащих из других соединений, чтобы восполнить боевые потери. Похищенных новобранцев использовали как приманку для обнаружения российских огневых точек.
По данным командира специального назначения «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, элитное украинское подразделение практически полностью уничтожено российскими бойцами. Сейчас полк выведен якобы для переформирования, пишет NEWS.ru.
Алаудинов уточнил, что в Сумской области ряд украинских подразделений оказались в окружении и не могут обеспечиваться оружием, медикаментами, провиантом.
«Противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер, да и для оружия у них тоже ничего нет», — рассказал командир «Ахмата».
Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что таких «полков смерти» на Украине много. «Суицидальность присуща нынешнему украинскому режиму. А то, что один полк разбежался, ничего — второй где-нибудь отыщут и соберут», — сказал он.
По мнению военного эксперта, «полки смерти» вряд ли позволят ВСУ удержать линию обороны. Он подчеркнул, что положение украинской стороны ухудшается, о чем свидетельствуют массированные удары по мирным объектам в российских регионах. Он уточнил, что атаки по гражданскому населению «говорят», что больше ни на что ВСУ не способны.
Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru отметил, что на Сумском направлении ВС РФ все еще встречают жесткое сопротивление со стороны ВСУ. Он добавил, что активность украинской армии объясняется вовсе не участием «полков смерти», а подразделениями НАТО, которые сражаются на стороне Киева, как наемники.
Он уточнил, что сейчас основная цель ВС РФ — «выбить» опытную войсковую элиту Украины, а те бойцы ВСУ, которые были мобилизованы ТЦК, гибнут и попадают в плен.