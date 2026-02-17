Больше 13 часов действовала в Воронежской области угроза атаки БПЛА

В Воронежской области в 11.48 17 февраля отменили опасность атаки БПЛА. Угроза сохранялась больше 13 часов.
Напомним, в течение ночи в небе над двумя районами сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
В Россошанском районе звучали сирены воздушной тревоги.
