Больше 13 часов действовала в Воронежской области угроза атаки БПЛА

Опасность отменили в 11.48 17 февраля.

В Воронежской области в 11.48 17 февраля отменили опасность атаки БПЛА. Угроза сохранялась больше 13 часов.

Напомним, в течение ночи в небе над двумя районами сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

В Россошанском районе звучали сирены воздушной тревоги.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
