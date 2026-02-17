Ричмонд
ВС РФ нанесли массированный удар по используемым ВСУ объектам энергетики

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным военного ведомства, массированный удар был нанесен в ответ на террористические действия украинской стороны. Высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники атаковали предприятия ОПК и объекты энергетической инфраструктуры Украины, задействованные в военных целях. Кроме того, ударам подверглись производственные мощности и места подготовки к запуску ударных БПЛА. В Минобороны отметили, что все намеченные цели были успешно поражены.

